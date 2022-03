Convolare a nozze nel 2022: quali sono gli aspetti da considerare e le spese da affrontare

Sono numerose le coppie che hanno deciso di spostare il proprio matrimonio e di rinviarlo al 2022, per via delle tante difficoltà sorte negli ultimi due anni a causa della pandemia. Ma c’è un fattore che non cambia: per organizzare un matrimonio occorre valutare con enorme attenzione una serie di elementi, dai più evidenti fino ai dettagli più piccoli. Ecco perché oggi scopriremo insieme quali sono gli aspetti da considerare, e quali sono le spese da affrontare.

Gli aspetti da considerare prima di convolare a nozze

Per prima cosa, un matrimonio ben riuscito è sempre figlio di un attento studio delle tempistiche, perché occorrono almeno 12 mesi per organizzarlo come si deve. Uno dei primi aspetti da valutare riguarda ovviamente il budget che si ha a disposizione, che dovrà tenere in considerazione spese quali la scelta della location, servizi come il catering e il fotografo, i vari allestimenti e la scelta degli abiti. Per riuscire a far fronte a tali costi, nella maggior parte dei casi le coppie rinunciano ad alcuni aspetti. In realtà, essendo questo un giorno memorabile da godersi appieno, per realizzare ogni singolo desiderio, è possibile ricorrere ad alcune soluzioni adatte a rimpinguare il budget a propria disposizione. Si potrebbe ad esempio pensare di confrontare i prestiti online proposti su Prestiti.it, per trovare un finanziamento adatto alle proprie esigenze e assicurarsi una capacità di spesa superiore al normale, così da poter far fronte alle spese senza troppi vincoli o limitazioni. Infine, la lista dei fattori da considerare prima di convolare a nozze include anche la possibilità di farsi seguire da un wedding planner professionista, insieme ad altri elementi come la pianificazione del numero di invitati, degli inviti e la scelta della musica.

Consigli utili per alcune preparazioni home made in vista del proprio matrimonio

Per risparmiare, e per dare un tocco di personalizzazione al proprio matrimonio, è possibile ricorrere ad un po’ di fai da te per curare alcuni elementi delle nozze. Si fa ad esempio riferimento alle partecipazioni e alle bomboniere, che spesso vengono preparati in casa, per aggiungere un pizzico di originalità e per differenziarsi dalle altre coppie. Naturalmente è importante organizzare un ricevimento seguendo un certo stile, prendendo inspirazione dai trend del momento, come nel caso del matrimonio elegante o di quello vintage. I matrimoni a tema possono essere molto più affascinanti rispetto a quelli “normali”, ma è chiaro che richiedono dell’impegno extra per essere organizzati.

Ritornando al fai da te, poi, un altro aspetto personalizzabile riguarda i fiori; perché non comporre delle composizioni floreali o un bouquet che richiami i propri colori preferiti, capace di dare un tocco in più al proprio abito il giorno delle nozze. Chi invece desidera annullare totalmente lo stress portato da questi aspetti, e dall’organizzazione in generale, può rivolgersi al già citato wedding planner. Ci penserà tale professionista a coordinare tutti gli aspetti del matrimonio, sollevando la coppia da qualsiasi impegno o dubbio.