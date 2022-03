"Pandemos, canti dalla Granda": un appuntamento settimanale con le musiche della nostra tradizione [FOTO E VIDEO]

Targato Cn e La Voce di Alba inaugurano oggi una nuova rubrica settimanale rivolta a quanti amano la musica e i canti della nostra tradizione. Un mondo che proveremo a raccontare attraverso il progetto "Pandemos". Un’iniziativa sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e grazie alla quale andremo alla scoperta del variegato panorama delle formazioni di canto in piemontese attive nella nostra provincia. I curatori di "Pandemos" stanno lavorando alla creazione di un archivio digitale contenente informazioni su queste diverse e interessanti realtà della nostra scena musicale. Settimanalmente faremo visita nelle loro case e li ascolteremo esibirsi dal vivo, rendendoli protagonisti di uno speciale appuntamento con l’arte di casa nostra. Buona visione e buon ascolto!





ROBERTO BELLA PRESENTA PANDEMOS

I FARIGLIANESI GAT ROSS CANTANO "MARIETA"

La storia della corale ha origine nel 1935 quando un gruppo di giovani fariglianesi diretti dal reverendo don Giovanni Dadone fondò la Schola Cantorum. Negli anni Settanta la corale cambia il nome in Gat Ross, soprannome attribuito agli abitanti di Farigliano dalla principessa Doria nel 1400. Grazie alla passione per il canto e alla ricerca di canti popolari e folcloristici, i Gat Ross continuano a esibirsi in Piemonte per allietare sagre e feste paesane.

Segui la Corale Gat Ross su Facebook: https://it-it.facebook.com/corale.gatross/