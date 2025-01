Prima neve dell'anno in Granda, strade bloccate: tanti automobilisti senza catene o gomme da neve

Le previsioni meteo diramate venerdì, in vista del weekend, segnavano per la giornata di oggi (domenica 19 gennaio) un passaggio perturbato capace di portare nevicate anche a basse temperature. Una condizione che andrà ulteriormente a svilupparsi nelle prossime ore, a cavallo con la giornata di lunedì, interessando anche le pianure.

Sin dalle ultime ore della giornata di ieri (sabato 18 gennaio) sono diversi gli scenari che hanno visto le strade della Granda coperte dalla prima patina di neve dell’anno in corso, teatro di rallentamenti e disagi allo scorrimento del traffico (principalmente causati da automobilisti privi di catene o gomme invernali). Ancora nessun incidente vero e proprio, però, ma il rischio è alto.

Il primo di questi scenari si è consumato a Limone Piemonte, appunto nella notte. Ma in queste prime ore si parla anche della Fondovalle e di Frabosa Sottana: in quest’ultimo caso, per esempio, a bloccare il traffico sono stati un’automobile e un pullman. Intervengono i carabinieri e i tecnici della Provincia.

