Anche la Proloco di Sanfrè per il popolo ucraino

Si è appena conclusa la prima raccolta di beni di prima necessità per l’Ucraina, organizzata dalla Proloco di Sanfrè insieme ad una volontaria della Croce Rossa locale di Sommariva del Bosco. Diversi cittadini hanno donato capi di abbigliamento, viveri e farmaci.

Parecchio il materiale, tanto da riempire un furgone della Croce Rossa.

La merce raccolta verrà consegnata alla Croce Rossa di Sommariva del Bosco, che provvederà a spedirla su un tir insieme ad altro materiale da destinare ai corridoi umanitari ai confini dei Paesi vicini all'Ucraina, dove vengono accolte le persone che fuggono dalla guerra.

“Noi della proloco di Sanfrè, in collaborazione con la croce rossa di Sommariva Bosco - spiegano i volontari- abbiamo deciso di fare la nostra piccola parte per poter aiutare queste persone e far sentire a loro la nostra vicinanza anche da lontano, cercando di coinvolgere nell'iniziativa anche i nostri compaesani di Sanfrè e dintorni. Abbiamo fatto una raccolta durata due settimane circa con capi di abbigliamento, viveri e farmaci, da donare a queste persone che hanno lasciato tutto. La prima raccolta è andata molto bene, poiché abbiamo riscontrato molta partecipazione da parte dei cittadini.Cogliamo l'occasione per ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuto e la Croce Rossa di Sommariva del Bosco per la collaborazione. Attendiamo nuove disposizioni per poter portare avanti questa iniziativa e organizzare altre raccolte”.