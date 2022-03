IN&OUT Inclusività e Outdoor": a Villar San Costanzo un importante progetto

Villar San Costanzo è un comune di 1568 abitanti, incastonato in una porzione pianeggiante della Val Maira in provincia di Cuneo.

Qui "IN&OUT Inclusività e Outdoor", un progetto che, attraverso un intervento di trasformazione fisica di una porzione di territorio e la definizione di una serie di attività di promozione sociale, mira ad ampliare la fruibilità delle molte ricchezze della zona rendendole accessibili ad un più ampio target di persone presenti sul territorio.

Collaborazione con il comune di Villar San Costanzo e numerosi partner sul territorio. L'iniziativa intende valorizzare un tratto di strada bianca esistente in località Costassa, per creare un percorso outdoor ad anello, comprendente anche strade esistenti, che si connoti per l’accessibilità anche a persone con disabilità o limitazioni motorie per l’intera lunghezza del percorso (3 km circa).

In particolare, da località Costassa il circuito attraverserà il parco e il villaggio storico del 'CANNETU', proseguendo tra flora e fauna locale per giungere alla borgata Pra Marchetti e poi inserirsi nella strada attuale attraverso le località di Cascina Belliardo, sino a giungere al centro del paese. All’arrivo si prevede un posto di ristoro e servizi, presso il locale 'GALLO NERO', accessibile perché senza barriere architettoniche.

Si tratta della prima tappa di un processo di valorizzazione del territorio da parte dell’ARC arcieria sperimentale. Prezioso il riferimento alla Carta etica della Montagna, a cui il progetto ispira i propri valori fondanti.

La strada bianca sul quale si prevede l’intervento di rifacimento del manto è attualmente sterrata, con la presenza di buche e dislivelli. La pavimentazione della carreggiata sarà realizzata con materiali tipo “terra stabilizzata”, un'infrastruttura leggera permetterà anche un'esperienza sensoriale in cui si osservare e sentire le essenze autoctone ed arredi inclusivi verranno posizionati lungo l'intero percorso. Una visita, grazie all’ombreggiatura durante tutto il tragitto, che si caratterizzerà per anche per la gradevolezza durante tutto il periodo estivo.

Accessibilità e valorizzazione dei rapporti umani. L’infrastruttura generata ospiterà attività sociali e ricreative, eventi a cura della Pro Loco (che conta 22 volontari attivi), in collaborazione con la cooperativa sociale Liberitutti, che mirano a promuovere l’intervento realizzato e generare aventi di carattere comunitario. I visitatori potranno conoscere meglio gli abitanti di Villar San Costanzo, ai quali sarà così possibile riconoscere l’opportunità che questo percorso outdoor conferisce al loro Comune.

Si promuoverà, inoltre, l’utilizzo del percorso nelle strutture socio assistenziali, a partire da quelle partner del progetto che hanno già manifestato grande interesse per l’iniziativa come CSAC Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, Fondazione Ospedale Civico San Camillo de Lellis, Opere Pie Droneresi, Congregazione Figlie della Carità di S.Vincenzo de' Paoli e Club Alpino Italiano - sezione Dronero.

"Ciao!!! Da alcuni mesi sul territorio del comune di VILLAR SAN COSTANZO stiamo lavorando per un percorso inclusivo spazio Outdoor!!! Abbiamo bisogno del tuo voto. PS: il voto va confermato con la tua email! Grazie!". Fino al 24 marzo è possibile votare il progetto su https://www.bandospazioutdoor.it/progetto/inout-inclusivita-e-outdoor/