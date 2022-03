E' morto Ormea, dal 2010 ospite del Centro Uomini e Lupi di Entracque

Nel post viene raccontata la vicenda di Ormea: "A Entracque arrivò nell’ottobre 2010. Fu catturato a Ormea, la cittadina della Valle Tanaro, da cui prese il nome; era un cucciolo impaurito, denutrito e privo di forze, rimasto senza il branco, probabilmente vittima di bracconaggio.

Era molto affamato, mangiò un pezzo di focaccia tiratagli dal panettiere, non guardò una zampa di pollo offertagli dal macellaio e, prima di essere catturato dalle guardie forestali, si affacciò all’uscio della pasticceria Lanfranco quasi a mendicare cannoli e bignè. Pesava appena 12 chilogrammi e fu affidato alle cure del Centro Uomini e Lupi, inaugurato qualche mese prima. Ormea si unì a Emilia e Giulia, anche loro a Entracque perché vittime di disavventure che non consentivano un ritorno in natura.