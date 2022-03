A Racconigi torna il Trovarobe

Ottima occasione di incontro, scambio, acquisti con più di 100 banchi a vostra disposizione e opportunità per visitare Racconigi,il suo storico Castello, Il museo della Seta, La pinacoteca Levis Sismonda , il centro storico , per gustare le proposte gastronomiche dei ristoratori racconigesi e per fare shopping presso i molti negozi aperti.