A Cuneo si raccolgono beni di prima necessità e medicinali per l'Ucraina

La parrocchia del Cuore Immacolato di Cuneo, in accordo con la Diocesi, sta organizzando un viaggio al confine con l’Ucraina nella città di Zamosc.

All’andata si trasporteranno viveri e medicinali con destinazione Leopoli, nel viaggio di ritorno sfollati dall’Ucraina.

Di seguito l’elenco (a cui ci hanno chiesto di attenerci in modo molto scrupoloso) Medicinali Antidolorifici: Moment, Okitask, Aspirina, Nurofen sciroppo per bambini Antifebbrili: Paracetamolo, Efferalgan, Tachipirina (sciroppo, gocce, supposte per bambini) Antiemorragici: Ugurol fiale, Tranex fiale Soluzioni Fisiologiche: (Nacl) in sacca di plastica Disinfettanti: Acqua ossigenata, Disyntil, Citrosil Materiale di medicazione: cerotti, ceritti a rocchetto, garze (10x10),(36x40), (18x40), bende auto fissanti, siringhe 5cc, 2,5cc, lacci emostatici Integratori Salini: Polase, Mgkvis, Briovitase, Magnesio bustine Mucolitici: Fluimucil, Fluifort bustine Cibo Acqua, scatolame (legumi, tonno e carne in scatola, salsa di pomodoro), pasta, riso, olio, zucchero, merendine, marmellate, altri generi a lunga conservazione Altro Sapone per lavarsi e doccia schiuma, deodoranti, dentifricio, spazzolini, pannolini per bambini, pannolini per adulti, carta igienica, asciugamani di carta, asciugamani (compresi di microfibra), sacchetti per immondizia, disinfettanti/alcool per la disinfezione, fiammiferi, batterie, powerbank (caricatori cellulari), torce, candele.

IL Liceo Statale “Edmondo De Amicis” PARTECIPA ALL’INIZIATIVA

Da martedì 22 a giovedì 24 marzo 2022 punto di raccolta presso la sede centrale con ingresso da via Bertano 38 dalle ore 8,00 alle ore 17,30 Aperto a tutti coloro che vogliono contribuire