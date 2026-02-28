Argentera piange Luigi Nardi, ex sindaco e storico gestore del campeggio

Argentera in lutto per la scomparsa di Luigi Nardi, 88enne, ex sindaco e assessore comunale nel primo mandato di Monica Ciaburro.

Già Cavaliere al Lavoro, era un vero e proprio pilastro della comunità che ha contribuito a fare crescere. Originario del Veneto, precisamente di Chiampo, in provincia di Vicenza, Nardi viveva da tempo ad Argentera, località di cui era innamorato e dove si è fatto apprezzare per la storica gestione del campeggio.

(Luigi Nardi)

I funerali si svolgeranno lunedì 2 marzo alle 14.30 a frazione Bersezio nella chiesa di San Lorenzo.

Il cordoglio del sindaco Monica Ciaburro: "Sono profondamente addolorata. Argentera perde una grande persona e un grande lavoratore, conosciuta e stimata da tutti. Un esempio di dedizione al paese e alla sua attività. Se ne va un pezzo di storia importante della nostra comunità".