Il Comune di Rifreddo in cima alla classifica di “Spazzamondo” 2025

Il comune di Rifreddo e la sua amministrazione, guidata dal sindaco Elia Giordanino, si aggiudicano l’edizione 2025 di Spazzamondo.

Venerdì 27 febbraio si è svolta la premiazione ufficiale del concorso presso lo spazio del “Rondò dei Talenti” della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, momento in cui all’ente locale è stato consegnato un tagliasiepi elettrico, da utilizzare per la manutenzione delle aree verdi.

Rifreddo è risultato, infatti, tra i dodici enti premiati come vincitori. Il comune si è aggiudicato il primo premio nella fascia dei comuni tra i 500 e i 3000 abitanti.

Alla cerimonia di premiazione era presente il sindaco Giordanino, che ha ricordato il grande impegno delle scuole cittadine, delle associazioni di volontariato e del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Una partecipazione, quella dei bambini rifreddesi e delle loro famiglie, molto importante dal punto di vista educativo visto che è attraverso i ragazzi che si costruisce la tutela futura dell’ambiente. Oltre al comune la manifestazione Spazzamondo ha coinvolto l’intera comunità rifreddese.

“Ancora una volta - commenta il sindaco Elia Giordanino - ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato all’evento e hanno permesso al nostro comune di aggiudicarsi il primo premio. La pulizia dell’ambiente e l’importanza della raccolta differenziata sono temi importanti da trasmettere alla popolazione per permettere di avere un mondo più pulito e accogliente per tutti”.



