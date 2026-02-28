Riforma della giustizia, incontro pubblico a Paesana

“La riforma della giustizia: come potrebbe cambiare la Costituzione e cosa potrebbe cambiare per i cittadini” è il titolo dell'incontro pubblico organizzato dalla sezione Anpi “Saluzzo e Valle Po”, in programma venerdì 6 marzo alle 21 nella sala polivalente di Paesana.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di approfondimento promosso in occasione del referendum costituzionale e intende offrire un momento di informazione e confronto sui contenuti della riforma e sulle possibili ricadute per i cittadini.

Alla serata interverranno Andrea Carapellucci, magistrato della Corte dei Conti di Piemonte e Valle d’Aosta, con gli avvocati Flavio Manavella e Fabio Gottero. L’incontro sarà moderato dal Paolo Allemano, presidente provinciale dell’Anpi.

“L’obiettivo di questo incontro - dicono gli organizzatori - è spiegare i punti principali della riforma, favorendo una partecipazione consapevole e responsabile al voto referendario. Ringraziamo il Comune di Paesana per la disponibilità della sala e invitiamo la cittadinanza a partecipare numerosa”.



