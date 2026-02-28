 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 28 febbraio 2026, 10:25

Papa a Montecarlo: l'Osservatorio Ferrovia del Tenda chiede a Trenitalia un rinforzo delle corse tra Cuneo e Ventimiglia

Da Trenitalia, fa sapere l'Osservatorio, è giunta la disponibilità a raddoppiare i treni sul tratto. La decisione finale spetta all'assessorato ai Trasporti della Regione

(foto di repertorio)

(foto di repertorio)

L' Osservatorio Ferrovia del Tenda ha ufficialmente chiesto a Trenitalia un rinforzo delle corse nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 marzo, in occasione della visita del Papa a Montecarlo e all'evento Sanremo in Fiore.

Da Trenitalia, fa sapere l'Osservatorio, è giunta la disponibilità a raddoppiare i treni sul tratto Cuneo-Ventimiglia.

La decisione finale spetta all'assessorato ai Trasporti della Regione Piemonte.

La richiesta è nata dalla segnalazione di un utente sulla piattaforma dell'Osservatorio Ferrovia del Tenda che aggiunge: "Siamo consapevoli che un aumento delle corse sarebbe provvidenziale per portare le persone dalla strada alla rotaia, evitando le code che quotidianamente si formano al tunnel stradale del Tenda".

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium