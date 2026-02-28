Alba: interruzione energia elettrica in alcune zone giovedì 5 marzo

E-distribuzione Unità Territoriale di Cuneo ha comunicato al Comune di Alba l’interruzione dell’energia elettrica per lavori sugli impianti, giovedì 5 marzo dalle ore 14:15 alle ore 18:30 in:
Località Altavilla 2, 8, 20, senza numero civico;
Viale Cherasca da 58 a 64a, da 68 a 70, da 80 a 84, da 88 a 94, 82/1, da 39 a 43, da 47 a 49, da 53 a 55a, 59, 41/1 e senza numero civico;
Strada Serre da 2 a 8 e illuminazione pubblica.
Durante i lavori, l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata. Pertanto Enel invita a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.
Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio è possibile consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone di e-distribuzione. Per segnalare un guasto rivolgersi al Numero Verde 803.500.