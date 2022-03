Incontro di formazione sul cicloturismo organizzato da Comune, ATL e Conitours

Il Comune di Cuneo, ente gestore del Parco fluviale Gesso e Stura, in collaborazione con ATL del Cuneese e Conitours, organizza un incontro di formazione dedicato al cicloturismo intitolato “Cuneo e dintorni in bicicletta: un’opportunità per l’offerta turistica ed economica del territorio”.

Sarà un’occasione dedicata ad approfondire i temi legati al Bike management in compagnia di Paolo Pinzuti, fondatore e direttore di BikeItalia.it (https://www.bikeitalia.it/) e amministratore di Bikenomist.

Sarà inoltre un momento per far conoscere agli operatori turistici del territorio i due e-book “Scoprire Cuneo e dintorni in bicicletta” e “Le Alpi del Mediterraneo in bicicletta” realizzati nell’ambito del Progetto Europeo PITER ALPIMED PATRIM..

L’incontro è in programma mercoledì 30 marzo, dalle 8.30 alle 13.15, a Cuneo (Palazzo San Giovanni, via Roma 4).

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria entro domenica 27 marzo (compresa), iscrivendosi al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZllCH8tLQ1xwFvKuxZorC4OkZTbYsXC7pqJIyzi30qo5KrQ/viewform. Sarà necessario esibire il green pass rafforzato

L’incontro è finanziato nell’ambito del progetto Europea PITER ALPIMED MOBIL.

Per informazioni contattare Comune di Cuneo - Settore Promozione e Sviluppo Sostenibile del Territorio Piazza Torino n. 1 12100 Cuneo, tel. 0171.444.561- 0171444526, mail ufficio.biciclette@comune.cuneo.it; gloria.gerbaudo@comune.cuneo.it