Giornata dell'acqua; Grimaldi (LUV): "104 giorni di siccità, non è un film di fantascienza ma la nuova normalità: facciamo pace con l'ambiente"

"L'ultimo aggiornamento di Arpa parla chiaro: gli ultimi dieci giorni di marzo saranno senza piogge e, tra le altre cose, nei fiumi piemontesi non ci sarà acqua sufficiente per fare partire la stagione irrigua. Oggi sono già 104 giorni senza pioggia e le previsioni meteorologiche inducono al pessimismo: nella terza decade di questo mese non sono previste precipitazioni significative.

Il 22 marzo si celebra la giornata mondiale dell’acqua ma quest’anno, per tutte e tutti noi, non c’è niente da festeggiare. Con le scorte d’acqua ai minimi, la neve di luglio a febbraio e la stagione dell’irrigazione che sta partendo, mai come quest’anno dovremo porci il tema di cosa siamo pronti a sacrificare" - così Marco Grimaldi, capogruppo di Liberi Uguali Verdi in Regione.

"Alluvioni, incendi, siccità stanno già mettendo in ginocchio tutto il territorio piemontese. Non è un film di fantascienza o la fantasia di un club di catastrofisti della domenica - commenta Grimaldi - bensì la nuova normalità della crisi climatica che colpisce anche il nostro Paese. Mancano tre giorni allo sciopero mondiale del clima e, anche se questo scenario potrebbe fare meno orrore della guerra, è certo che avrà conseguenze altrettanto nefaste se non facciamo, al più presto, pace con l’ambiente".