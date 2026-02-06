'Io sto col poliziotto', gazebo della Lega in tutto il Piemonte: ecco dove trovarli in provincia di Cuneo

Nel week end, in tutto il Piemonte e in tutta Italia, i gazebo della Lega raccoglieranno le firme della petizione 'Io sto col poliziotto', per esprimere solidarietà e vicinanza alle forze dell'ordine, dopo il recente caso dell’agente di Polizia indagato perché, durante un controllo antidroga nella periferia di Milano, ha ucciso un nordafricano irregolare e con diversi precedenti che si era avvicinato puntando una pistola – poi risultata a salve – contro gli agenti.



Ma in Piemonte, e a Torino in particolare, i gazebo della Lega saranno anche l'occasione per rimarcare che la Lega offre pieno sostegno alle forze dell'Ordine, e alla popolazione, dopo la devastazione causata sabato scorso dai manifestanti del corteo a sostegno di Askatasuna degenerato in guerriglia urbana, con molotov, danneggiamenti a auto e negozi, e la brutale aggressione agli agenti di polizia.



Il capogruppo della Lega alla Camera, e segretario della Lega in Piemonte, on. Riccardo Molinari, sarà al gazebo in Piazza San Carlo alle ore 11, e con lui ci saranno l'on. Elena Maccanti, segretario provinciale della Lega a Torino, l'on. Alessandro Benvenuto, questore della Camera, i consiglieri regionali Fabrizio Ricca e Andrea Cerutti, oltre a tanti amministratori locali.



"Sarà anche l'occasione per spiegare i contenuti dei 33 articoli del decreto sicurezza - sottolinea una nota della Lega -, dal fermo preventivo di 12 ore per soggetti pericolosi alle sanzioni per le manifestazioni non autorizzate, fino a 3 anni di carcere per chi porta lame oltre gli otto centimetri. Oltre all'estensione della tutela legale per tutto il personale delle forze di polizia, delle forze armate e dei vigili del fuoco".



La petizione Io sto con poliziotto può anche essere sottoscritta on line al seguente link:

https://legaonline.it/iostocolpoliziotto/

In provincia di Cuneo, invece i gazebo si troveranno:



SABATO 07 FEBBRAIO 2026

ALBA - P.ZZA CAGNASSO 09.30/13.00

BRA - VIA CAVOUR 15.00/18.30

BUSCA - P.ZZA SAVOIA 09.30/13.00

CUNEO - CORSO NIZZA 30, 15.00/17.30

FOSSANO - VIALE ALPI 09.30/13.00

SALUZZO - P.ZZA CAVOUR 09.30/13.00

SAVIGLIANO - P.ZZA SANTAROSA 09.30/13.00



DOMENICA 08 FEBBRAIO 2026

CEVA - VIA MARENCO 09.30/13.00

CORTEMILIA - P.ZZA SAVONA 09.30/13.00



SABATO 14 FEBBRAIO 2026

BARGE - P.ZZA GARIBALDI 09.30/13.00

BORGO SAN DALMAZZO - P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’ 09.30/13.00

FOSSANO - VIALE ALPI 09.30/13.00

MONDOVI’ - CORSO STATUTO 09.30/13.00