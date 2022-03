Bimbi dell'asilo primi a testare le nuove giostre dell'area giochi di villa Aliberti a Saluzzo

E’ il primo punto del cronoprogramma di sostituzione di giostre per bambini in aree verdi e scuole della città. E’ il nuovo “castello” nel cuore del parco «Gullino» di Villa Aliberti, l’area verde più grande nel centro di Saluzzo. E’ stato aperto ufficialmente questa mattina (martedì 22 marzo) da alcuni piccoli alunni della vicina materna “Alessi”, invitati dall’Amministrazione civica del sindaco Mauro Calderoni. L’attrazione, alta oltre 5 metri, richiama una fortezza medievale come esplicito rimando alla storia della città, nell’anno della candidatura a Capitale italiana della Cultura 2024. La struttura è dotata di scivoli, passaggi, reti, prese, tutto in metallo. Di fianco, tre altalene, di cui una accessibile anche a bambini con disabilità. Rifatto anche il tappetto morbido in apposito materiale plastico, in tutta l’area gioco. «La prova è andata bene – dice il sindaco Mauro Calderoni -. Grazie alle bimbe ed ai bimbi della scuola “Alessi” che hanno testato la nuova area giochi con evidente soddisfazione. La nuova installazione, molto ricca, articolata e realizzata con materiale molto sicuro e resistente è provvista di un’altalena inclusiva per coinvolgere il maggior numero possibile di giovani. Ora attendiamo la consegna dei materiali per le aree di corso Piemonte, Cervignasco e le scuole materne Alessi e Alpi». "Il castello" è stato fornito dalla ditta “La Lucerna” di Cuneo per un totale di 52 mila 700 euro. I lavori di allestimento sono durati 3 settimane. Secondo il progetto, è previsto che siano circa 50 i bambini che possono giocare contemporaneamente nelle nuove attrazioni di Villa Aliberti. «Questa innovativa giostra – dicono dall’Ufficio tecnico del municipio – è formata da numerosi e diversi elementi ludici: due torri collegate fra loro da un ponte rigido, tre scivoli di diverse altezze di cui uno a tunnel, quattro postazioni riparo, sette pannelli/elementi interattivi e sei elementi per attività di movimento». Intanto, sono già iniziati i lavori di installazione dei nuovi giochi anche nell’area verde di corso Piemonte, nel tratto finale alberato, all’incirca di fronte alla Primaria «Musso». E’ stato realizzato il battuto e i funzionari del Comune sono in attesa dell’arrivo delle strutture, in ritardo a causa delle difficoltà dei trasporti delle ultime settimane. Il progetto prevede una struttura a forma di torre o di fortino che richiama la Castiglia, con scivoli e collegamenti sospesi, insieme a due set di altalene Entro fine mese, in ogni caso, la fornitura dovrebbe giungere in città e sempre entro il 31 marzo verranno avviati i cantieri nelle aree esterne delle due scuole materne comunali, a partire dalla “Alessi” e, subito dopo, con la “Alpi”. Sono state acquistati scivoli, casette, sabbiere, pannelli con forme, numeri e colori, tavoli girotondo e con sgabelli (anche a forma di fiore), giochi a molla, percorsi per l’equilibrio e altalene utilizzabili anche da bimbi con disabilità. Nuove altalene saranno sistemate anche nell’area gioco di frazione Cervignasco.

Per tutto il “pacchetto” di nuove giostre per bambini il Comune di Saluzzo ha stanziato 150 mila euro, denaro che fa parte degli oneri di urbanizzazione (la somma che si paga quando si avvia un cantiere per nuovi edifici residenziali e commerciali, per coprire le spese di nuove strade, parcheggi, aree verdi).