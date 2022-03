Cuneo prosegue con l'accoglienza dei profughi ucraini: due famiglie ospitate in via Meucci [VIDEO E GALLERY]

"E' incredibile, siete così calorosi e accoglienti. Siamo contentissimi di essere qui, grazie davvero di tutto": sono queste le parole - pronunciate in lingua ucraina e successivamente tradotte in inglese, a voce o con l'uso del traduttore automatico di Google - che più rieccheggiano nelle stanze dell'appartamento al quarto piano dello stabile di via Meucci, 3, a Cuneo. Dove dal pomeriggio di oggi (martedì 22 marzo) hanno trovato ospitalità grazie all'intervento della Caritas i membri di due famiglie di profughi di Kiev e Kharkiv.



Sono in totale otto persone, tre adulti - di cui due donne e un uomo, un ex direttore di teatro a Kharkiv che sogna di camminare sulle montagne del cuneese - , due adolescenti e tra bambini (le piccole Sasha, Masha e l'ancor più piccolo Nikita). Il marito di una delle due donne non c'è, è rimasto a combattere in Ucraina.



Arrivati a Caselle nella notte scorsa direttamente da Cracovia, sono stati poi trasportati a Cuneo in pullman. Nella mattinata di oggi il passaggio al punto .MEET per la presa in carico da parte del sistema di accoglienza, quindi nel pomeriggio l'entrata in casa. Un momento di grande commozione in cui il senso di pace e di liberazione l'ha fatta da padrone: le quattro camere di cui si compone l'alloggio messo a disposizione dalla Caritas si sono presentate piene di scritte di benvenuto in lingua ucraina. Sopra ogni letto, i nomi degli ospiti.

Ma la macchina dell'accoglienza non si ferma. Ieri (lunedì 21 marzo) è arrivato a Fossano e Benevagienna un pullman con diverse famiglie di profughi provenienti da Przemyśl, accolti grazie all'intervento della cooperativa "Sapori Reclusi" (presente anche oggi a Cuneo con la sua rappresentante)., responsabile dell'accoglienza in via Meucci, racconta il grande lavoro realizzato in soli dieci giorni di tempo per rendere l'appartamento - prima completamente vuoto - sufficientemente confortevole: "".A raccontarci il percorso realizzato dalle due famiglie è, presidente di Conitours e Visit Piemonte, direttamente coinvolto nell'attività di recupero e sistemazione dei profughi com'era stato anche per quelli ospitati nelle scorse settimane a Limone Piemonte: "".- prosegue Carlevaris -".- continua il presidente di Conitours e Visitpiemonte -".