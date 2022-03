A Cuneo gli Stati generali della razza Piemontese

Il crescente apprezzamento che sta ottenendo, dentro e fuori i confini regionali, rappresenta il miglior biglietto da visita. La carne di razza Piemontese è sempre più un tratto distintivo di un territorio che ha fatto della qualità l’elemento caratterizzante per gli occhi e le papille gustative di un pubblico allo stesso tempo esigente e competente. Valorizzare e promuovere una delle più apprezzate eccellenze della zootecnia della Granda, nonché un tassello importante del suo tessuto economico e sociale, è il compito a cui promettono di assolvere gli Stati Generali della razza Piemontese, un evento di due giorni sostenuto da Fondazione Crc e Crt, Provincia di Cuneo, Comune di Cuneo, Camera di Commercio di Cuneo, Coldiretti, organizzazioni territoriali di settore, Atl del Cuneese, Slow Food, l’associazione "Cibo & Territorio", con il coordinamento di Mercato Ingrosso Agroalimentare Cuneo (Miac) e la partecipazione di Bif/Cerea.



L’appuntamento è per sabato 2 e domenica 3 aprile. Si partirà con il workshop delle 10, presso lo Spazio Incontri della Fondazione Crc, in via Roma 15 a Cuneo, in cui si parlerà di miglioramento della razza e della sostenibilità degli allevamenti, del prezzo indicizzato dei bovini da carne e del marketing e della comunicazione dell’“oro rosso". A coordinare i lavori sarà Filomena Greco, giornalista de “Il Sole 24 Ore”; parteciperanno anche Giovanni Bittante, professore genetista dell’Università di Padova, Daniele Rama, professore dell’Università di Piacenza, gli allevatori Guido Groppo, presidente Coalvi, e Bruno Bertola.



Alle 14 inizieranno i tavoli di competenza su certificazione e tracciabilità, promozione per la valorizzazione della carne della razza Piemontese, commercializzazione e valorizzazione della carne dei bovini di razza Piemontese nella ristorazione, che dovranno elaborare progetti e suggestioni sui singoli argomenti trattati.



Domenica 3 aprile l’argomento intorno a cui girerà la conversazione sarà "Stop fake news! La carne di bovino di razza Piemontese è buona per il palato e buona per la salute", workshop coordinato da Daniela Bianco, direttore di Telegranda, con la partecipazione di Giuseppe Pulina, presidente Carni Sostenibili, e Massimiliano Elli, medico ginecologo e allevatore. Ci saranno anche gli interventi della divulgatrice agro-scientifica Renata Cantamessa “Fata Zucchina”, Christian Macario del ristorante stellato “Il Nazionale” di Vernante, Sergio Capaldo, responsabile zootecnico di Slow Food e presidente del Consorzio La Granda, Chiaffredo Ciancia, presidente del sindacato Macellai Tradizionali-Federcarni-Confcommercio della provincia di Cuneo e docenti universitari. L’appuntamento è per le 10, sempre nello Spazio Incontri della Fondazione Crc.



Terminati gli Stati Generali, lunedì 4 aprile, è previsto un altro appuntamento di grande richiamo, che consentirà di riportare in auge la Mostra zootecnica regionale di Quaresima, giunta alla sua 70ª edizione con, dalle 10, l’Asta di capi bovini di razza Piemontese, ospitata negli spazi del Miac. Gli aspetti tecnici verranno curati da Anaborapi e Silvio Barbero (vicepresidente Slow Food) che sarà il battitore dell’asta.



Tre giorni nel segno del meglio della zootecnia del nostro territorio salutati con comprensibile entusiasmo da Marcello Cavallo, presidente del Miac. “La razza Piemontese è uno dei prodotti più apprezzati della provincia di Cuneo, fondamentale per il nostro territorio anche dal punto di vista economico – commenta a riguardo il presidente –. Gli Stati Generali rappresentano un importante punto di partenza per generare un circolo virtuoso in grado di valorizzare e promuovere nel migliore dei modi questa eccellenza, un obiettivo da raggiungere attraverso l’elaborazione di nuove progettualità da sviluppare in futuro, ecco perché siamo particolarmente orgogliosi di poter dare il nostro contributo attraverso il coordinamento organizzativo e tecnico degli Stati Generali. Siamo molto felici anche di poter tornare a ospitare, dopo due anni, la Mostra zootecnica di Quaresima e per la prima volta l’Asta di capi bovini di razza Piemontese”.



Tutti gli eventi verranno trasmessi in diretta streaming. Il link sarà disponibile sul sito internet www.miac-cn.com e sulla pagina Facebook Amico Miac.