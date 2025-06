Agribusiness Innovation Lab 2025: premiate le startup più innovative nella settima edizione del programma

Si è svolta nel pomeriggio di giovedì 26 giugno 2025, presso la sede di Confindustria Cuneo, la cerimonia di premiazione della settima edizione di Agribusiness Innovation Lab, il programma di accelerazione promosso da Réseau Entreprendre Piemonte con il sostegno di Fondazione CRC e Fondazione CRT.

In una Sala "Michele Ferrero" gremita di imprenditori, innovatori e investitori, le startup partecipanti, introdotte dai saluti di Matteo Rossi Sebaste (Vicepresidente di Confindustria Cuneo), hanno presentato i propri progetti e condiviso i risultati di un percorso di accompagnamento imprenditoriale durato oltre tre mesi. L’iniziativa ha raccolto 30 candidature provenienti da tutta Italia: i 17 progetti selezionati hanno potuto usufruire di oltre 800 ore di supporto tra attività di mentoring, workshop tematici e coaching individuale grazie ad un team dedicato, oltre ad aver avuto accesso a un ampio network nazionale e internazionale.

I vincitori dei premi 2025

Durante l'evento conclusivo, alle startup giudicate più meritevoli (le descrizioni sono disponibili nel paragrafo successivo) sono stati consegnati premi per un valore complessivo di 18.000 euro in denaro e servizi:

Impact by Réseau Entreprendre Piemonte – 3.000 € alla startup con maggiore impatto sociale: Myconic

Sustainability Development by Confindustria Cuneo – 3.000 € per la transizione sostenibile: Human Maple Srl

Venture Pass by LaGemma Venture – accesso diretto a investitori del programma AGRIFOOD25: Myconic, Human Maple Srl e Vivi Srl

Innovazione by Metroconsult – 3.000 € in consulenza su marchi e brevetti: Droply

Digital Service by Versya – 3.000 € in servizi digitali: StarLIGH2T

Brand Academy by Well Com – 3.000 € in strategia di branding: Plantvoice SRL SB

Spotlight by Digistart Media – video aziendale professionale: PESTOP S.R.L.

Menzione speciale al miglior pitch - Girasole Srl

Un Demo Day per le startup finaliste

Tra le startup finaliste, inoltre, 13 sono state protagoniste di un Demo Day dedicato. Nello specifico:

Biorself – Soluzioni autonome e brevettate per l’analisi e la produzione di lieviti personalizzati in birrifici e cantine;

– Soluzioni autonome e brevettate per l’analisi e la produzione di lieviti personalizzati in birrifici e cantine; Casa Musubi – Azienda agricola multifunzionale basata sulla permacultura e sull’agricoltura rigenerativa;

– Azienda agricola multifunzionale basata sulla permacultura e sull’agricoltura rigenerativa; Chaberton Outdoor Activities – Esperienze outdoor sostenibili in Val di Susa, tra sport, natura e cultura;

– Esperienze sostenibili in Val di Susa, tra sport, natura e cultura; Droply – Sistemi di spruzzatura con droni e algoritmi per trattamenti fitosanitari mirati in agricoltura;

– Sistemi di spruzzatura con droni e algoritmi per trattamenti fitosanitari mirati in agricoltura; Girasole Srl – Sistema predittivo basato su IoT e dati meteo per supportare le decisioni agronomiche;

– Sistema predittivo basato su e dati meteo per supportare le decisioni agronomiche; Hangar-lab Srl – Sistemi di illuminazione adattiva e raccolta dati per vertical farming e serre;

– Sistemi di illuminazione adattiva e raccolta dati per e serre; Human Maple Srl – Servizio di raccolta e riciclo dei mozziconi di sigaretta con soluzioni di economia circolare;

– Servizio di raccolta e riciclo dei mozziconi di sigaretta con soluzioni di economia circolare; Myconic – Materiali innovativi a base di micelio per sostituire le plastiche fossili;

– Materiali innovativi a base di micelio per sostituire le plastiche fossili; PESTOP S.R.L. – Pesto Genovese di alta qualità con mortaio automatizzato brevettato e offerte esperienziali;

– Pesto Genovese di alta qualità con mortaio automatizzato brevettato e offerte esperienziali; Plantvoice SRL SB – Biosensore brevettato per monitorare in tempo reale la linfa delle piante;

– Biosensore brevettato per monitorare in tempo reale la linfa delle piante; PlantZCare S.r.l. – Sensori indossabili per analizzare lo stato interno del fusto delle piante;

– Sensori indossabili per analizzare lo stato interno del fusto delle piante; StarLIGH2T – Fotocatalizzatore innovativo per la produzione di idrogeno verde da acqua e luce solare;

– Fotocatalizzatore innovativo per la produzione di idrogeno verde da acqua e luce solare; Vivi srl – Dispositivo e app per versare vino senza aprire la bottiglia, mantenendone freschezza e qualità.

Un trampolino per l’impresa del futuro

Agribusiness Innovation Lab rappresenta oggi uno dei percorsi più significativi per l'accelerazione d’impresa nei settori della filiera agroalimentare e della valorizzazione territoriale. Le startup coinvolte quest’anno hanno coperto l’intero territorio nazionale: Piemonte (9), Liguria (2), Lombardia, Emilia Romagna, Basilicata, Campania, Trentino Alto Adige e Veneto.

Il programma ha interessato i seguenti ambiti:

Food & Wine : innovazione nella produzione, distribuzione e ristorazione;

: innovazione nella produzione, distribuzione e ristorazione; Agricoltura & Agritech : soluzioni tecnologiche per la filiera agroalimentare;

: soluzioni tecnologiche per la filiera agroalimentare; Turismo e promozione territoriale : digitalizzazione e sostenibilità dei territori;

: digitalizzazione e sostenibilità dei territori; Sostenibilità: efficienza energetica, gestione ambientale e sviluppo sostenibile.

L’evento si è concluso con un momento di networking che ha favorito il dialogo tra imprese, investitori, professionisti e rappresentanti dell’ecosistema dell’innovazione. Un’occasione preziosa per dare visibilità alle nuove idee imprenditoriali che stanno già contribuendo a costruire il futuro del settore agribusiness.

DICHIARAZIONI

Christian Zegna, Presidente di Réseau Entreprendre Piemonte: «In pochi anni, Agribusiness Innovation Lab si è affermato come un punto di riferimento autorevole per l’innovazione nei settori agritech, food & wine, turismo e sostenibilità. La settima edizione ha registrato un numero di candidature mai così alto, con startup provenienti da tutta Italia e un livello qualitativo dei progetti selezionati straordinariamente elevato. È la conferma della validità del nostro modello di accompagnamento, basato su mentoring, competenze condivise e una rete imprenditoriale attiva. In linea con il nostro approccio di Open Mentoring, il supporto di Réseau Entreprendre Piemonte non si limiterà alle startup premiate: anche quelle non finaliste potranno beneficiare dell’esperienza e della disponibilità del nostro network di imprenditori, a testimonianza del nostro impegno concreto nella crescita dell’ecosistema».

Mauro Danna, Vicedirettore di Confindustria Cuneo: «Anche quest’anno si è rinnovata la partnership legata al percorso esclusivo di accelerazione promosso da Reseau Entreprendre Piemonte, associazione con cui Confindustria Cuneo ha siglato un accordo di collaborazione nell’ambito del suo ecosistema dell’innovazione. Il progetto è pensato per supportare la crescita di giovani imprese del Nord Ovest attive nei settori del Food & Wine, Agritech, Turismo e Sostenibilità ee ha registrato un aumento nel numero di candidature. Alla crescente adesione all’evento Agribusiness Innovation Lab si affianca un costante innalzamento del livello qualitativo della proposta, consolidando il ruolo delle nostre aziende — anche in un’ottica di open innovation — e della nostra provincia come area di riferimento per innovazione, impatto e visione imprenditoriale».

Mauro Bernardi, componente del CDA di Fondazione CRC: «In conformità al proprio statuto, la Fondazione CRC non può sostenere direttamente soggetti che operano in ambito imprenditoriale. Tuttavia, può affiancare percorsi e realtà, come quella promossa da Réseau Entreprendre Piemonte, che agiscono in un’ottica formativa, culturale e di accompagnamento all’imprenditorialità. In questo contesto, la Fondazione CRC sostiene con convinzione il progetto Agribusiness, un’iniziativa che valorizza la creatività giovanile e promuove nuove visioni di futuro legate al mondo dell’agroalimentare e dell’innovazione sostenibile. Creatività e futuro sono due concetti chiave del nostro Piano Pluriennale, e proprio per questo riconosciamo in Agribusiness una concreta opportunità per contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio e al benessere della comunità cuneese»

Wilma Tesio, Direttrice Generale di LaGemma Venture: «Per LaGemma Venture è un onore essere partner di Reseau Entreprendre Piemonte: insieme, infatti, cerchiamo di dare impulso all’innovazione nel mondo dell'agribusiness, supportando nuove idee pronte a crescere per affrontare il mercato, generando un impatto ambientale e sociale positivo. Con il “Venture pass” vogliamo offrire alle migliori startup selezionate da Reseau Entreprende la possibilità di accedere al percorso di accelerazione Agrifood25 e all’investimento da parte della nostra società».

Réseau Entreprendre Piemonte

Réseau Entreprendre Piemonte è un'associazione senza scopo di lucro che supporta la crescita e lo sviluppo delle startup attraverso un modello di accompagnamento basato sul mentoring e sulla condivisione di competenze imprenditoriali. Fa parte di Réseau Entreprendre, un network internazionale presente in oltre 10 paesi, con l'obiettivo di favorire la nascita e il consolidamento di nuove imprese ad alto potenziale. L'associazione offre percorsi di accompagnamento personalizzati, accesso a una rete qualificata di imprenditori e opportunità di finanziamento, contribuendo in modo concreto alla creazione di valore economico e sociale sul territorio.