Una dottoressa cuneese guida la squadra di psicologi che aiuta le persone ad affrontare tragedie e calamità

Ieri sera la puntata di Quarta Parete è stata dedicata a Psicologi per i Popoli, organizzazione di volontariato all'interno della Protezione Civile e composta da psicologi e psicoterapeuti professionisti specializzati nella psicologia dell'emergenza e dell'urgenza.

Ospite di Barbara Simonelli la dottoressa Donatella Galliano, presidente per il Piemonte di questo gruppo di psicologhi che intervengono a dare sostegno alle persone vittime di eventi traumatici come calamità naturali, attentati o guerre.

Le cicatrici che non si vedono, quelle dell'anima, sono le più difficili da curare, ma sono anche quelle che, se non intercettate, rischiano di non guarire. Ed ecco che intervengono loro, Psicologi dei Popoli, per aiutare le persone in un percorso di resilienza rispetto all'evento drammatico che ne ha sconvolto la vita.