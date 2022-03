"Sui passi di Gaia": Luca Mercalli ospite a Dronero

Martedì 5 aprile 2022, alle 21, presso il Teatro Iris di Dronero la cooperativa sociale Floema organizza un incontro con Luca Mercalli nell’ambito del progetto “Pietre d’angolo”, realizzato con il contributo della Fondazione CRC ed in collaborazione con il Comune di Dronero. Si parlerà del tema delicato e quanto mai urgente dell’emergenza climatica. Quanto è fondamentale mantenere un rapporto rispettoso con l’ambiente? Com’è cambiata la nostra relazione con gli ecosistemi? Come possiamo affrontare consapevolmente i sempre più evidenti cambiamenti climatici? Sono alcune delle domande a cui Luca Mercalli proverà a rispondere.

Durante la serata presenterà inoltre il suo ultimo libro “Salire in montagna. Prendere quota per sfuggire al riscaldamento globale”. L’autore racconterà della sua migrazione verticale dalla città alla montagna, che mai come in questo periodo storico si presta ad essere riabitata e valorizzata. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti e regolamentato in base alle normative antiCovid vigenti. La prenotazione è consigliata: info@progettofloema.it