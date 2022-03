Il Liceo Bodoni di Saluzzo fa incetta di medaglie agli studenteschi di sci [FOTO]

In occasione della Fase Provinciale dei Campionati Studenteschi per lo sci alpino e lo snowboard, gli studenti del Liceo Bodoni di Saluzzo sono tornati sulla neve. Le gare si sono svolte su due sedi: Artesina il 24 febbraio scorso per la categoria allievi/e e Limone Piemonte il 15 marzo per la categoria Juniores M/F.



Ottimi piazzamenti per la categoria allievi/e, incetta di medaglie per la categoria Juniores con il podio al completo per lo snowboard maschile:

1° classificato Giacomo Viviano 5ªF di Piasco;

2° classificato Elia Cortassa 5ªF di Piasco;

3° classificato Lorenzo Tessore 5ªE di Saluzzo.



Il terzetto permette anche la vittoria del 1° posto nella classifica a squadre per il Bodoni.



Gradino più alto del podio nello sci alpino anche per Caterina Bonavia 5ªB di Saluzzo. I buoni piazzamenti di Virginia Bizzotto 5ªE di Barge 7°, Matilde Capellino 4ªS di Barge 11°, Chiara Eschine 4ªD di Revello 13°, permettono alla squadra femminile del Bodoni di vincere il 1° posto della classifica a squadre.



Terzo posto per la squadra maschile dello sci alpino con i piazzamenti di:

Emanuele Deaglio 4ªE di Piasco 8°;

Pietro Mariotta 4ªE di Saluzzo 10°;

Alberto Saltarello II Classico di Saluzzo 12°;

Luca Vincenti 4ªD di Verzuolo 13°;

Lorenzo Levrini 4ªD di Saluzzo 14°;

Alberto Margaria 4ªS di Manta 15°;

Matteo Elia 5ªE di Villafranca Piemonte 18°;

Lorenzo Aimar 5ªF di Busca 21°;

Alessandro Teppa 4ªD di Villafranca Piemonte 27°;

Edoardo Bisio 4ªS di Piasco 28°;

Luca Inaudi 4ªD di Verzuolo 32°;

Simone Boretto 4ªC di Lagnasco 40°.



Le due giornate sono state accompagnate da condizioni meteo favorevoli e da un buon innevamento delle piste di gara, soprattutto a Limone, grazie a una abbondante nevicata nel weekend precedente la gara.



Hanno accompagnato gli studenti le docenti Elisa Pretto e Elda Guerra il 24 febbraio, Elisa Pretto e Patrizia Bussi il 15 marzo.

Dall’istituto giungono "complimenti a tutti i nostri ragazzi e ragazze!".