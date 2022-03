Per cause in corso di accertamento, un'auto è uscita fuori strada sulla provinciale 209 a Montezemolo.

La signora al volante è rimasta incastrata tra le lamiere e si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Mondovì e di Ceva. Sul posto anche i carabinieri e l'emergenza sanitaria.

L'incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi, sabato 26 marzo.

Non si conoscono le condizioni della ferita.

Non ci sono altri mezzi coinvolti.