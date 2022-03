Cuneo, 32enne condannato per aver rubato l’incasso di un self service

La notte del 21 novembre 2020, A.S., un uomo originario del Marocco, dopo aver forzato la porta del ristorante self-service “La Meridiana” a Cuneo, in via Peveragno, entrò e rubò l’incasso, 150 euro, e il telefono di servizio del ristorante. Poi, per non lasciare impronte digitali, una volta disinfettate le superfici, appiccò il fuoco alla cassa e scappò.

Questa la ricostruzione dei fatti della Procura della Repubblica di Cuneo, per cui A.S. era a processo davanti al Tribunale con l’accusa di furto aggravato e incendio doloso.

Sul posto, dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco, che confermarono l’origine dolosa del rogo, venne rinvenuto il cellulare verosimilmente appartenente all’imputato con ancora la torcia accesa. A confermarne l’appartenenza la Sim card e a consegnarlo ai Carabinieri, fu l'ex fidanzata di A.S.

Il proprietario del locale riferì in aula di aver subito danni per 5mila euro.

Il 32enne è stato condannato stamane per il solo reato di furto a 2 anni e 8 mesi di reclusione, oltre al pagamento di 1280 euro di multa. E' stato invece assolto dall’accusa di incendio doloso.