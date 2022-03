Pianfei protagonista di un intervento di "Piantumazione selvaggia"

Si chiama "Piantumazione selvaggia" ed è un'associazione di Brescia che si prende cura del pianeta dandogli più ossigeno.

Come? Favorendo l'innesto di nuovi alberi in tutta l'area della Pianura Padana, in cui si concentra il tasso maggiore di inquinamento di tutta Europa.

Nuove piante per filtrare l’aria dagli agenti inquinanti e dalle polveri sottili e contribuire così alla bonifica dei terreni inquinanti, mitigando l’effetto serra.

L'associazione è arrivata anche a Pianfei attraverso Nicoletta Musso, referente sul territorio dell'associazione che ha contattato il sindaco, Marco Turco per poter poter coinvolgere il paese nel progetto.

"Questo è amare la Terra" - commenta il primo cittadino - "pochissime parole e fatti concreti. Domenica abbiamo avuto l'onore di avere un gruppo di volontari dell'associazione "Piantumazione Selvaggia" di Brescia, coordinati da diversi volontari di Pianfei, che hanno piantumato un giardino pubblico del paese. E' stato davvero emozionante, non posso che dire grazie di cuore per questa bellissima iniziativa. Ora che partiremo con il Parco dei Ragazzi coinvolgeremo ancora l'associazione per fare delle cose per il futuro. Invito tutte le persone che desiderano essere parte di questa meravigliosa iniziativa a segnalarlo a me o lasciando il contatto in Comune perché questa cosa porterà un bellissimo futuro a tantissime iniziative. Grazie veramente di cuore a tutti questi meravigliosi volontari. Il futuro non si attende ma si può costruire".

L'iniziativa non si ferma solo alla piantumazione, ma sceglie e segue con cura la nascita di questi nuovi "polmoni verdi".

"Quando individuiamo o ci viene segnalata un’area da riqualificare, ci mettiamo prima di tutto in contatto con l’ente comunale o provinciale, gestore della zona." - spiega Nicoletta - "Una volta presentato e approvato dall’ente il nostro progetto, effettuiamo un sopralluogo per scegliere le varietà e la quantità di piante da andare a mettere a dimora, a seconda delle caratteristiche della zona".