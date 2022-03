Ripartita la “BiciOfficina” nella sede di Boa Cuneo

Dal mese di marzo la Boa Cuneo Centro ha trovato sede in via Silvio Pellico 1 e proprio in questo luogo che è ripartita la “BiciOfficina” ovvero lo spazio dove ciascun cittadino può imparare a prendersi cura della propria bicicletta.



Presso i locali della “BiciOfficina” è possibile trovare: pezzi di ricambio e bici a disposizione di chi ne ha necessità; inoltre grazie all’aiuto di volontari esperti e appassionati i cittadini hanno la possibilità di imparare a svolgere delle piccole riparazioni o imparare le basi della manutenzione della propria ciclo vettura.



Presso i locali della “BiciOfficina” è possibile trovare: pezzi di ricambio e bici a disposizione di chi ne ha necessità; inoltre grazie all’aiuto di volontari esperti e appassionati i cittadini hanno la possibilità di imparare a svolgere delle piccole riparazioni o imparare le basi della manutenzione della propria ciclo vettura.



La BiciOfficina è uno spazio dove ciascun cittadino, di qualsiasi età e provenienza, può prendersi cura della propria bicicletta. È un’attività gratuita, senza scopo di lucro. La BiciOfficina promuove la manutenzione autogestita della bicicletta, per questo non si eseguono riparazioni su commissione, ma il proprietario della ciclo vettura è invitato in prima persona a provare a riparare la propria bici, con la supervisione di esperti e volontari.



Per donare una bici o per ottenere maggiori informazioni telefonare a Gianluca al cell. 3703474298 oppure inviare un email a cuneo-centro@laboacuneo.it.



Il progetto LA BOA è uno degli interventi immateriali del piano periferie di “Periferie al centro - Nuovi modelli di vivibilità urbana”. E’ un progetto del Comune di Cuneo che ha attivato un percorso di coprogettazione, che vede coinvolte le Cooperative Sociali Emmanuele, Momo, Fiordaliso e Valdocco. Le cooperative hanno costituito un raggruppamento temporaneo di imprese coordinato dalla Cooperativa Sociale Emmanuele (capofila).



Per maggiori informazioni o per dare il tuo contributo e il tuo punto di vista come cittadino, commerciante o associazione, contattaci:



www.laboacuneo.it