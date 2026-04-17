Priero: il parco di località Braia si rinnova, arrivano i nuovi impianti di cardiofitness

C’è un nuovo modo di vivere il parco comunale di località Braia, a Priero. Tra il verde e la tranquillità dello spazio pubblico, trovano ora posto sei nuovi impianti di cardiofitness, pensati per trasformare una semplice passeggiata in un’occasione concreta di movimento, benessere e socialità.

L’intervento nasce con l’obiettivo di rendere lo sport accessibile a tutti, senza barriere e senza orari, offrendo attrezzature moderne e intuitive immerse in un contesto naturale.

Non una palestra tradizionale, ma uno spazio aperto dove il corpo si muove liberamente e l’attività fisica si integra con il paesaggio.

Tra le installazioni, la struttura per calisthenics rappresenta il cuore più dinamico dell’area: un insieme di sbarre che invita a cimentarsi con esercizi a corpo libero, dalle trazioni ai piegamenti, favorendo lo sviluppo armonico della forza e della coordinazione. Accanto, la panca romana offre un supporto essenziale per il lavoro su addominali e zona lombare, consentendo esercizi mirati ma accessibili anche ai meno esperti.

Non manca l’attenzione alla componente aerobica: la cyclette, che riproduce il gesto della pedalata, permette un allenamento continuo e a basso impatto, mentre lo step stimola il movimento degli arti inferiori attraverso semplici sequenze di salita e discesa, utili per migliorare resistenza e tono muscolare.

Le altre attrezzature completano un percorso pensato per essere vario, inclusivo e adatto a diversi livelli di preparazione, incoraggiando ciascuno a trovare il proprio ritmo.

La realizzazione degli impianti è stata possibile grazie al finanziamento ottenuto attraverso il bando “Sport di tutti”, promosso dal Ministero per lo Sport e i Giovani, a sostegno della diffusione della pratica sportiva nei piccoli comuni e negli spazi pubblici.

Con questa nuova dotazione, il parco comunale si conferma non solo come luogo di svago, ma come spazio attivo, capace di promuovere uno stile di vita sano e di rafforzare il senso di comunità. L’invito è quello di viverlo, rispettarlo e farlo diventare parte della quotidianità