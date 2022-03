“Sul sentiero blu”: ad Alba una pellicola che racconta l’autismo

Domenica 3 aprile, nel cinema Moretta di corso Langhe (ore 17, ingresso gratuito) verrà proiettato “Sul sentiero blu”, docu-film diretto da Gabriele Vacis. Un’iniziativa realizzata in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo, che cadrà il giorno precedente. “La pellicola racconta di giovani protagonisti che, insieme ai loro medici ed educatori, percorrono oltre 200 km a piedi in 9 giorni”, racconta Nicola Craveri del cinema Moretta. E prosegue: “Un cammino di crescita tra fatica e divertimento, in cui i ragazzi affrontano e imparano a gestire emozioni e difficoltà grazie a specifici programmi abilitativi per sviluppare competenze sociali”. L’iniziativa a ingresso gratuito è organizzata dalla cooperativa sociale Progetto Emmaus in collaborazione con Angsa Torino e Consorzio socio assistenziale.

Aggiunge il coordinatore di Progetto Emmaus Alessio Vitiello: “Nella storia la diagnosi di autismo sembra dissolversi al compimento dei 18 anni, ma i bambini di oggi saranno gli adulti di domani e questo vale per tutti. Fabrizio Acanfora - autistico, divulgatore scientifico e scrittore - dice le persone con questa diagnosi sono differenti ma non difettose”. E conclude: “Purtroppo in Italia non si parla molto del rapporto fra autismo e mondo del lavoro. Le persone nello spettro sono però circa 1 su 77; alcune di loro sono occupate, ma la maggioranza non riesce a ottenere un impiego. Questo è un fenomeno che non riguarda solo il nostro Paese: negli Usa l’85% degli autistici è disoccupato, nel Regno Unito circa il 70%”.

Progetto Emmaus