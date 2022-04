Fondi per progetti di valorizzazione delle culture e minoranze linguistiche storiche

Scade sabato 30 aprile il termine per partecipare al bando di finanziamento indetto dal Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie per le amministrazioni statali e gli enti locali e locali su progetti di valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla legge 482 del 15 dicembre 1999, sulle norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche.

Il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche, che per il 2022 ammonta a 5.058.760 di euro e che ogni anno viene ricostituito con la legge di bilancio, finanzia i progetti pubblici per l’attivazione di sportelli linguistici, la realizzazione di attività di formazione linguistica, attività a carattere culturale e toponomastica. I progetti dovranno essere inviati esclusivamente a mezzo Pec alla Regione entro il 30 aprile come indicato dal regolamento e, contestualmente, inviati per conoscenza all’indirizzo di posta elettronica minlidar@palazzochigi.it. Altre informazioni all’indirizzo http://www.affariregionali.it.