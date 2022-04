Gagliasso e Demarchi (Lega Salvini Piemonte): “Indennizzi a Levaldigi, la Regione continua a sostenere i settori strategici della nostra economia"

I consiglieri cuneesi del gruppo Lega Salvini Piemonte Matteo Gagliasso e Paolo Demarchi salutano con soddisfazione l’indennizzo approvato dalla giunta regionale a favore dello scalo di Levaldigi, a compensazione della riduzione dei voli nel periodo pandemico.

“Una decisione strategica e lungimirante - commentano i due consiglieri del Carroccio - che conferma l’attenzione di questa maggioranza a guida Lega per la nostra economia. L’aeroporto di Cuneo-Levaldigi, infatti, è la finestra che si apre al mondo per mostrare le eccellenze turistiche, enogastronomiche, paesaggistiche ma anche economiche e produttive della Granda. Un hub che sta scalando quote di mercato, come dimostrano le nuove tratte settimanali per Roma, e che saprà accogliere sempre più viaggiatori anche grazie alla saggia politica di promozione varata dalla nostra giunta nel post Covid. Un pacchetto di interventi che ha permesso al Piemonte di crescere a velocità doppia rispetto all’Italia per numero di presenze turistiche”.