Geatop apre le porte del suo laboratorio metrologico

È una storia lunga vent’anni quella di Geatop srl; due decenni di evoluzione continua, dedicati alla ricerca di standard sempre più eccellenti, a cui l’azienda di Saluzzo intende dare seguito anche grazie al nuovo laboratorio metrologico di via Propanotto, aperto ad aprile 2021.

Con l’inaugurazione ufficiale di tali spazi, che avviene a due anni da quella della nuova sede legale e operativa, sempre nella Città del Marchesato, Geatop sancisce l’ampliamento della gamma dei propri servizi, dedicandosi, oltre al “portable” (servizi presso il cliente), alla misurazione con macchina di misura a coordinate presso il proprio laboratorio metrologico.

Geatop, partner di Hexagon, ha deciso di celebrare l’apertura del laboratorio organizzando due giorni durante i quali presenterà i nuovi locali tecnici, ma darà anche l’opportunità di conoscere meglio le tecnologie di controllo dimensionale e reverse engineering.

Venerdì 8 e sabato 9 aprile si potrà visitare - in presenza e in sicurezza - il nuovo laboratorio metrologico di Geatop, nonché seguire dal vivo dimostrazioni di sistemi e software per il controllo dimensionale, reverse engineering e per il rilievo topografico.

“L’inaugurazione del nuovo laboratorio metrologico è una tappa importante di un progetto articolato e di eccellenza” - spiega il presidente di Geatop, Luca Martin - “frutto di una lunga collaborazione tra la nostra società e il gruppo Hexagon, leader mondiale nel settore dei sensori, dei software e delle soluzioni autonome. La sinergia tra un grande gruppo e una realtà più dinamica e flessibile consente di offrire un servizio completo ed efficiente. Un impegno ed una presenza diretta sul territorio cuneese”.

Venerdì 8 aprile, dalle 9 alle 18, gli spazi di via Propanotto saranno a disposizione per una visita da parte di chi è interessato al settore della metrologia. Dalle 10 alle 11 e dalle 16 alle 17 si terrà, nella sala corsi, un seminario dal titolo: “Tolleranze geometriche e loro applicazione al controllo dimensionale”, tenuto da Davide Serra di Hexagon. Il numero dei partecipanti sarà limitato in base alle normative sanitarie in corso.

Sabato 9, dalle 9 alle 13, sarà offerta una nuova occasione per visitare il laboratorio metrologico.

Durante le due giornate sarà attivo un servizio di open bar e rinfresco.

L’accesso all’evento sarà riservato agli iscritti, tramite l’apposito form sul sito www.geatop.it, e subordinato all’osservanza delle regole vigenti in contrasto alla pandemia da Covid-19.