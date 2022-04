AFP a Perugia per ASSEMBLEA NAZIONALE del CNOS FAP

AFP era presente all’ASSEMBLEA NAZIONALE del CNOS FAP, tenutasi a Perugia dal 31/3-02/04 2022. Il più importante momento istituzionale della federazione nazionale salesiana, a cui AFP appartiene dal 2014.



Per AFP hanno partecipato la Direttrice Generale Ingrid Brizio e il Direttore del CFP di Verzuolo e dell’Ufficio aziende e Territorio Massimo Gianti.



Tre giorni di lavoro e di riflessione che ha coinvolto 64 Centri di Formazione Professionale salesiani in rappresentanza di 16 Regioni.



Oltre agli atti formali di approvazione della Relazione morale e dei bilanci consuntivo 2021 e preventivo 2022, il meeting ha dato modo ai partecipanti di riflettere sui giovani e sugli strumenti che la Formazione Professionale può fornire loro, per un futuro dignitoso e consapevole.



I valori salesiani della appartenenza alla comunità, della accoglienza della persona intesa come capolavoro unico ed irripetibile, della missione educativa fondata sull’inclusione e sulla dignità di un lavoro “buono”, sono stati gli elementi emersi in ogni trattazione.



La preghiera, la fede, la condivisione, lo studio e il confronto su modelli e su buone prassi, hanno caratterizzato i tre giorni di Perugia.



AFP ha potuto presentare il suo bilancio sociale a tutti i presenti, raccogliendo consensi e approvazione per la forma e la sostanza del documento, che è stato definito uno strumento di comunicazione efficace della realtà formativa fondata nel 1954 da Don Rossa.



Importante e ricco di spunti teorici e pratici è stato il Convegno dal Titolo: “Giovani e lavoro: il futuro negato? La FP risponde”, organizzato il 1° Aprile alle 9.30 presso il Palazzo dei Notari di Perugia, per celebrare il centenario della fondazione del primo CFP umbro avvenuta il 02/10/1822. Un parterre politico di grande rilievo ha assistito al Convegno: l’Assessore regionale alla FP, il Sindaco di Perugia, l’Arcivescovo di Perugia, l’Unione Industriale, la Confartigianato ed il CNA Umbria.



Il Convegno ha approfondito l’efficacia degli strumenti che possono arginare la conclamata assenza di interesse e partecipazione dei giovani.



Ne esce un quadro positivo che individua la Formazione professionale come ricetta utile a contrastare il fenomeno dell’esodo all’estero dei giovani talenti, della piaga dei NEET, della difficoltà di motivare le giovani generazioni e della impossibilità di trovare personale tecnicamente preparato da parte delle imprese.



“Un curricolo fondativo, quello salesiano, che ripropone il modello di Don Bosco e del nostro fondatore Don Michele Rossa - dichiara Massimo Gianti - che ci rende fieri di lavorare per i giovani ed accanto ai giovani, con sempre maggiore passione e senso di responsabilità”.



“Appartenere alla federazione nazionale CNOS FAP è per AFP motivo di grande orgoglio in quanto siamo convinti che la proposta formativa, etica, pedagogica e professionale salesiana, al netto di ogni pregiudizio, sia davvero un’occasione importante per i nostri ragazzi, le loro famiglie e le imprese - afferma Ingrid Brizio - e partecipare a questi momenti di formazione e di confronto accresce la nostra motivazione e ci sprona a fornire un servizio di qualità sempre maggiore. Il lavoro da fare è tanto, ma abbiamo energia, risorse e competenze per lavorare con serietà percorrendo la via tracciata dal Don Bosco della Valle Maira”.