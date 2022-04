Cuneo: i manager dell'industria si riuniscono al Santuario di Vicoforte

Federmanager Cuneo ha convocato per sabato mattina, 9 Aprile, alle h. 9.30, in parte pubblica, la consueta assemblea annuale dei dirigenti industriali presso la Casa di Spiritualità del Santuario di Vicoforte.



Aprirà i lavori, per un saluto iniziale, S.E. Mons. Egidio Miragoli, Vescovo della Diocesi di Mondovì.



Dopo una breve relazione introduttiva del Presidente, Gianni Censi, saranno premiati sette Colleghi con più di quarant’anni di anzianità d’iscrizione, persone che hanno significativamente contribuito a scrivere pagine di storia industriale di questa Provincia.



Enrico ANGHILANTE (abituale Chairman degli eventi Federmanager) condurrà uno stimolante dibattito sul tema “WELFARE – sanità e previdenza: quale futuro ?”, con attori: il Prof. Ferruccio FAZIO (Accademico, già Ministro della Sanità, Professore all’Istituto H S. Raffaele), il Prof. Francesco DI CIOMMO (Presidente di PREVINDAI e di Banca WIDIBA, Prorettore in LUISS), la Dr.ssa Silvia ROVERE (Presidente Confindustria Assoimmobiliare), l’ing. Franco DEL VECCHIO (direttore della testata “Dirigenti Industria”- Milano)



A seguire, l’importante intervento di attualità del Senatore Giorgio Bergesio, dirigente iscritto all’associazione.



E’ richiesto, per l’accesso alle sale, il possesso di “green pass’’ rafforzato.



Main Sponsor della manifestazione il “GRUPPO GINO S.p.A.”, le società VENCHI S.p.A. e S.BERNARDO S.p.A.



PER INFORMAZIONI clicca qui: http://www.cuneo.federmanager.it/events/assemblea-annuale-federmanager-cuneo-2/