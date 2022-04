Gian Carlo Caselli ospite in biblioteca a Chiusa di Pesio

Continuano gli incontri presso la Biblioteca Civica “Ezio Alberione” di Chiusa di Pesio che ospiterà mercoledì 20 aprile alle ore 19 Gian Carlo Caselli. L'illustre magistrato, simbolo della lotta alla mafia e al terrorismo, presenterà il suo ultimo libro scritto con il collega Guido Lo Forte dal titolo “La giustizia conviene”, edito da Piemme.

La giustizia, affermano con forza Gian Carlo Caselli e Guido Lo Forte, è stata e rimane un pilastro portante nella vita di una comunità e va difesa e sostenuta perché è un bene comune, l'unico strumento a salvaguardia delle libertà e dei diritti di tutti, e soprattutto di chi non ha né potere né privilegi.

In questo libro lo dimostrano cercando esempi nella storia e nella cronaca italiane ed europee e nelle loro esperienze professionali, analizzando i problemi del processo e del carcere, affrontando le scottanti questioni della sicurezza, del terrorismo, delle mafie.

Seguendo il percorso che propongono, diventa evidente che più legalità significa non solo più sicurezza, ma anche possibilità concreta di una migliore qualità della vita e speranza di una crescita per tutti, nella più ampia e profonda prospettiva della vera giustizia. Qualcosa per cui vale la pena di impegnarsi, fin

da giovani.

Gian Carlo Caselli ha cominciato la sua carriera in magistratura a Torino, come giudice istruttore impegnato in indagini sul terrorismo, in particolare sulle Brigate rosse. Dal 1986 al 1990 è stato membro del Consiglio superiore della magistratura.

Ha diretto la procura di Palermo dal 1993 al 1999, dalla cattura di Totò Riina ai grandi processi su mafia e politica. Dal 1999 al 2001 ha diretto il Dap (Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) e in seguito è stato il rappresentante italiano presso Eurojust.

Dopo aver ricoperto il ruolo di procuratore generale presso la Corte d’appello di Torino, il 30 aprile 2008 viene nominato procuratore capo. Ha lasciato la magistratura nel dicembre 2013.

L’incontro si svolgerà presso la biblioteca, in via Turbiglio 1, necessario il super-greenpass e mascherina ffp2. Ingresso gratuito, prenotazione consigliata al numero 0171-735514 (in caso di esaurimento posti sarà prevista la diretta in sala adiacente).

L’iniziativa è inserita nel progetto BILL – Biblioteca della legalità promosso da IBBY Italia di cui la biblioteca è partner. Durante l’incontro sarà presente la libreria Confabula.