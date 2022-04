Individuata e recuperata l'escursionista dispersa nella zona della collina del Monserrato

Avvistata e recuperata, in poco tempo e in buone condizioni, la donna di 69 anni dispersa sulla collina del Monserrato, a Borgo San Dalmazzo, dal primo pomeriggio di oggi 8 aprile. A dare l'allarme il marito.

I due stavano passeggiando in zona, quando l'uomo ha deciso di andare verso la macchina per avvicinarla un po', lasciando la moglie, particolarmente stanca, ad attenderlo. Al suo ritorno, la donna non era più nello stesso posto.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino di Cuneo e i vigili del fuoco, giunti con l'elicottero partito da Torino con a bordo anche i cinofili. Da Cuneo sono giunti sul posto l'UCL, Unità di Comando Locale, attiva nei casi di persone disperse, e il nucleo SAF.

La donna è stata individuata dall'elicottero, dopodiché è stata raggiunta dalle squadre a terra, che stanno accompagnandola verso la macchina, dove ad attenderla c'è il marito.

Coinvolti nelle ricerche anche i carabinieri di Borgo e alcuni volontari AIB del paese.