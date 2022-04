Mary Poppins a Saluzzo è diventato un immancabile luogo di passaggio

Quando sei a Saluzzo e dai portici di Corso Italia passi sotto la Porta Santa Maria ritrovandoti così sull’omonima piazzetta che sembra un salottino tondo, non puoi non decidere di spostarti sulla destra, per Via Maghelona e, percorsi una ventina di metri, fermarti a curiosare da Mary Poppins. È ormai diventato per i saluzzesi un piacevole “obbligo”. Perché puoi scoprire cose sempre nuove in questo concept store da cui escono meraviglie…

Un luogo dove piccole e grandi eccellenze made in Italy spadroneggiano, con orgoglio.

Adesso che siamo a Pasqua, sicuramente le uova di D. Barbero di Asti, piccoli capolavori di cioccolato artigianale, dalle varie tonalità del cioccolato che si fondono con il pistacchio, o la nocciola o la mandorla, e che non passano mai inosservate.

E, per il successo avuto nella stagione invernale, prosegue la linea di biscotti e pancake salati di Attilio Servi, per degli snack gustosi da abbinare alle salsine, alle sfizioserie in barattolo, o alla linea 2473 Prosciuttificio Gran San Bernardo che utilizza solamente cosce di provenienza italiana e produce prosciutti di alta qualità. Poi, sempre richiesta, è la pasta al pistacchio artigianale di Brontedolci, ma c’è chi invece non può fare a meno dei deliziosi dolcetti per avere sempre il vassoio portadolci ben rifornito.

La novità del momento, proposte da Sara e Pino, è l’esclusiva gamma di liquori, con i Gin KINOBI, HARRIS Gin, Winestillary Slow Gin, Portofino Gin, ma anche il Pastis Saint-Tropez, il Vermouth Dolin, il Rum di Zacapa. E come toniche Mary Poppins propone Artisan, un marchio di bevande vivace ed eccitante che offre qualcosa di molto diverso dal solito.

Con la bella stagione verranno organizzate delle serate di degustazione a temi diversi.

Segnatevi già la data del 6 maggio, nel tardo pomeriggio si svolgerà una imperdibile Degustazione di Rum.

La boutique si è inoltre affermata come punto di riferimento per donne sicure e di classe che sanno scegliere capi dalle linee inedite, come quelle di Anna Serravalle, Tadashi, che propongono anche taglie fino alla 54, e Carla G o Prêt a Porter.

Sempre presenti i capi e accessori dei Maledetti Toscani e la meravigliosa biancheria per la casa di Arte Pura, in lino con inserti in pizzo, anche personalizzabili.

