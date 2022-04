Villanova Mondovì: al via il progetto “Villanova Digitale”

Nuove tecnologie per snellire la burocrazia e agevolare il dialogo tra amministrazione e cittadini.

Questo l’obiettivo principale a cui ambiva il progetto “Villanova Digitale”, presentato a Villanova Mondovì lo scorso venerdì: l'iniziativa nella sua prima annualità ha posto le basi operative per lo sviluppo e l’implementazione di differenti servizi digitali e informatici a servizio del cittadino.

"Sulla scia della visione di “innovazione digitale” delineata dal Politecnico di Milano - ha commentato il vicesindaco e assessore all’Innovazione di Villanova Mondovì, Michele Pianetta - con questa iniziativa l’amministrazione comunale non ha voluto soltanto utilizzare le nuove tecnologie, ma ha cercato di ripensare e semplificare un intero processo, erogando servizi volti al miglioramento della vita degli utenti e ridisegnando, in una logica di apertura al cambiamento, modelli che evitino sprechi di tempo e di risorse. Una Pubblica Amministrazione che sappia rispondere ai bisogni reali dei cittadini, insomma, ascoltando le loro necessità e offrendo soluzioni facili e immediate".

Villanova Digitale si declina al momento in due i nuovi servizi attivati, fruibili fin da subito sul canale telematico ufficiale dell’Amministrazioni (www.comune.villanovamondovi.cn.it): lo Sportello Unico del Cittadino e il portale per la visualizzazione dei dati del contribuente. Nei prossimi mesi verrà attivato anche il servizio per il buono mensa digitale.

Uno strumento, il primo, pensato per rendere più semplici e veloci le relazioni tra imprese, professionisti, cittadini e Pubblica Amministrazione, grazie al quale sarà possibile richiedere l’apposita documentazione inerente a qualsiasi procedimento amministrativo, sia questo legato alle attività produttive, all’edilizia, all’ambiente, all’anagrafe o allo stato civile.

A sostenere la realizzazione del progetto Fondazione CRC, sempre vicina alla realtà villanovese, rappresentata dalla consigliera Daniela Bosia che ha evidenziato, come fatto in precedenza in una nota dal vice presidente Ezio Raviola, l'importanza dell'innovazione digitale per migliorare la qualità dei servizi e della vivibilità dei comuni del nostro territorio.

"La necessità di investire sul digitale è stata resa ancora più evidente dalla pandemia, la tecnologia in questo senso si è rivelata fondamentale nel supportare l'economia e le aziende" - hanno spiegato Luca Chiapella, vicepresidente vicario della Camera di Commercio di Cuneo e la dirigente Maria Paola Manconi.

"Villanova Digitale" è stato realizzato nel concreto da Technical Design (storica azienda cuneese attiva fin dal 1978 e specializzata nello sviluppo di sistemi informativi integrati per conto di Enti pubblici e privati, rappresentata nell’occasione da Marco Martini) e trasformatasi nell’opportunità amministrativa di aderire ufficialmente a City Vision, il “network intelligente” promosso da Blum - Business as medium e Padova Hall.

"Un piacere prendere parte a questo momento di presentazione anche se da remoto - ha detto Domenico Lanzillotta, direttore editoriale di City Vision - e un sincero ringraziamento al Comune di Villanova Mondovì che proprio in questi giorni ha formalizzato la sua adesione a City Vision, il percorso di trasformazione intelligente dei territori volto a semplificare la vita di cittadini e imprese. Trovare una soluzione ai piccoli problemi quotidiani e rendere la digitalizzazione uno strumento di vera democrazia. Sono questi i nostri obiettivi, del tutto sovrapponibili alla filosofia di Villanova Digitale".

Alla presentazione, oltre al sindaco Michelangelo Turco, sono intervenuti, Marco Martini di Techical Design che ha descritto funzionamento sportello del cittadino e Davide Sciandra, presidente di Confartigianato Cuneo zona di Mondovì