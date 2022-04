Rifreddo: consegnati i primi quattro riconoscimenti De.C.O.

Negli scorsi giorni presso il Laboratorio del Paesaggio Montano sono stati consegnati i primi riconoscimenti per i prodotti di Denominazione di Origine Comunale (De.C.O.) rifreddesi. Ad essere premiate sono state: le more e i mirtilli dell’Azienda Agricola “Crespo Danilo”, il Tomino di Rifreddo e la Toma di Giulio dell’azienda agricola “Cavallo Giulio”, le Paste di Meliga e i Grissini Stirati a Mano della Panetteria-Pasticceria Perasso Livio e La Töma ‘d Rifred, la Braculina e la Toma del Monastero della società agricola “La Fattoria” di Bernardi Paolo.



L'evento si è svolto alla presenza del sindaco Cesare Cavallo, di numerosi consiglieri comunali e dell’apposita Commissione Comunale De.C.O. di Rifreddo formata dal ViceSindaco Elia Giordanino, Cristian Mustazzu, Maura Corrado, Davide Gallesio e Edi Tomatis.



Commissione che ha svolto un paziente lavoro sui discipliari dei prodotti e che per questa via è risuscita a trovare il giusto bilanciamento tra la necessità di tenere la barra dritta sull’aderenza delle produzione al territorio e quella di non limitare eccessivamente l’attività imprenditoriale. Ricordiamo, infatti, che la Denominazione Comunale di Origine è un'attestazione che può essere attribuita da un Comune per riconoscere, promuovere e tutelare i prodotti agroalimentari e artigianali, locali e particolarmente caratteristici del proprio territorio.



"Ci tengo - ha commentato la consigliera Cesano Valentina - in primis a ringraziare le aziende, che con i loro prodotti valorizzarono il nostro territorio e fanno conoscere il nostro comune oltre i suoi confini. Un grazie anche ai miei colleghi consiglieri, a tutti quelli che hanno contribuito alla riuscita del percorso De.C.O. rifreddese e soprattutto ai membri della commissione per il loro impegno, la loro competenza e il grande lavoro svolto per redigere i disciplinari dei prodotti ed attribuire ad ognuno di loro un riferimento preciso al territorio".