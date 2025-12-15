Saluzzo illumina il Natale grazie ai commercianti: il ringraziamento di Danilo Rinaudo

Riceviamo e pubblichiamo:

Gentilissimo Direttore,

nel mio ruolo di presidente di Confcommercio Saluzzo e Zona intendo esprimere la mia più sincera gratitudine a tutti i commercianti (e non solo) che hanno contribuito con generosità alle illuminazioni natalizie, che stanno rendendo questo periodo ancora più magico e festoso per tutti noi.

La partecipazione attiva ed il sostegno di chi ha voluto “esserci” sono stati fondamentali per creare e realizzare l’atmosfera di festa e di comunità nella nostra città, che, non va mai dimenticato, appartiene a tutti.

Ovvio che la partecipazione più ampia possibile non può che migliorare ulteriormente il risultato e per questo ritengo e spero che in futuro possa esserci un sempre maggior coinvolgimento da parte di chi, al contrario ed in piena libertà, ha deciso per quest’anno di non partecipare.

Se a tutto ciò si aggiunge anche l’ottimo lavoro di squadra che ha visto la Confcommercio, il CCN, la FAB e l’amministrazione comunale progettare e condividere una lunga serie di eventi tali da coprire tutto il periodo natalizio, ancor di più auspico che questo “provochi” il desiderio, la consapevolezza e quindi la voglia di essere sempre di più protagonisti attivi nella vita della NOSTRA città.

Con l’occasione auguro a tutti un proficuo periodo di acquisti natalizi e la possibilità di vivere serenamente questi giorni sempre speciali, nel ricordo e nella condivisione.

Danilo Rinaudo – presidente Confcommercio Saluzzo e Zona





