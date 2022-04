AslCn2, in arrivo dall’Agenzia delle Entrate sanzioni per gli over50 inadempienti alla vaccinazione

In questi giorni l'Agenzia delle Entrate sta inviando ai cittadini over-50 inadempienti alla vaccinazione COVID-19 la comunicazione dell'avvio del procedimento sanzionatorio. Di seguito la procedura prevista nei confronti di tale tipologia di utenti.

Nel comunicare l'inadempienza, l'Agenzia delle Entrate concede al cittadino 10 giorni di tempo per inviare all'ASL eventuali giustificazioni; nel caso in cui le giustificazioni siano valide, l'ASL deve provvedere ad inserire sul sito dell'Agenzia delle Entrate una conferma informatica della necessità di annullare la sanzione.

Le giustificazioni valide per avviare la verifica dell'inadempienza sono esclusivamente:

- l'avvenuta vaccinazione prima della data dell'accertamento e nel rispetto delle tempistiche indicate dal DL n° 1 del 7 gennaio 2022 (la data è indicata nella lettera inviata al cittadino dall'Agenzia delle Entrate, ed è il 1° febbraio 2022)

- il possesso di un certificato di esenzione vaccinale valido alla data dell'accertamento ;

- positività da Covid-19 prima del 1° febbraio 2022 (con TNF e/o esordio sintomi precedente alla data del 1 febbraio 2022). In ogni caso l'infezione da Sars-Cov-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla basa delle circolari del Ministero della salute (90 giorni).

Nessuna altra giustificazione sarà ammessa.

Se il cittadino ritiene di avere una di queste tre condizioni, per poter avviare il percorso con l’ASL, può inviare un' email a: aslcn2@legalmail.it

All'email è necessario allegare:

- codice del procedimento (composto da 20 cifre indicato sulla comunicazione ricevuta);

- giustificazione per la valutazione;

- documento di identità.

Il SISP invierà una risposta all'interessato sull'esito del procedimento; nessuna altra comunicazione potrà essere inoltrata successivamente alla risposta ottenuta.

Non è possibile accettare l'accesso diretto alle Sedi SISP per la consegna a mano di documenti o per ottenere una valutazione estemporanea.

L’ASL CN2 ricorda ai cittadini gli orari degli accessi per le vaccinazioni Covid-19 e per il “drive through” (tamponi):

Hub vaccinale - Ospedale di Verduno (Strada del Tanaro 7 - 12060 Verduno)

Recapiti telefonici: 01721408546 - 01721408547

Recapito mail: vaccinazioni.covid@aslcn2.it

Orari di apertura per prenotati : da lunedì a venerdì 8.30-12.30 e 13.30-16.00

Orari di apertura per accessi diretti 1e e 3e dosi (over 12 anni) : da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00 (esclusi festivi infrasettimanali, come ad es. 18 aprile, 25 aprile)

Drive through (per tampone) - Ospedale di Verduno (Strada del Tanaro 7 - 12060 Verduno)

Recapito telefonico: 01721404560

Recapito mail: amministrativi.covid@aslcn2.it; greenpass@aslcn2.it

Orari di apertura per prenotati : da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.00

Orari di apertura per accessi diretti in caso di profughi da Ucraina e sintomatici scuole (insegnanti e alunni) : da lunedì a venerdì dalle 11 alle 13 (esclusi festivi infrasettimanali)

Sportello informazioni Covid - Via Vida 10, Ufficio n. 9 - 12051 Alba

Recapiti telefonici: 0173316619 - 0173594523 - 0173594524 - 0173594525

Recapiti mail: amministrativi.covid@aslcn2.it

Orari di apertura: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 15.30 (esclusi festivi infrasettimanali)