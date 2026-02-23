Cedimento del marciapiede lungo Cevetta: le prime prove di carico

Proseguono le verifiche tecniche sul tratto di marciapiede lungo la sponda del torrente Cevetta interessato dal recente cedimento (leggi qui).

Nella mattinata di venerdì 20 febbraio è stata effettuata una prova di carico sulla struttura, applicando in due punti di riferimento dell’area un peso maggiore di quello indicato e richiesto dalla normativa. A seguito di questo primo step di verifiche, che non ha riscontrato elementi di pericolosità, rimane invariata l'ordinanza di divieto di utilizzo del tratto di struttura sottoposto a controlli, così da consentire ulteriori approfondimenti tecnici e avere un quadro completo delle condizioni della struttura, evitando qualsiasi possibile situazione di rischio.

Nelle prossime settimane proseguiranno le verifiche e sarà predisposta la documentazione tecnica a supporto delle prove svolte, con l’obiettivo di definire con precisione l’entità della problematica, le cause e gli interventi necessari.

Come già evidenziato, il Comune di Ceva continuerà a monitorare con la massima attenzione la situazione, fornendo ulteriori aggiornamenti non appena disponibili.