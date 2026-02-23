Mombasiglio, tra i piccoli comuni abbandonati dalle reti tv

"Nel nostro paese risiedono 600 abitanti, numero che aumenta notevolmente nei periodi festivi, non è possibile essere abbandonati dalla televisione".

Così il sindaco di Mombasiglio, Basilio Buzzanca, denuncia la situazione che il Comune vive dal 2022 quando, il colosso Mediaset ha scelto di spegnere le proprie frequenze in tanti piccoli comuni in tutta Italia. Tra questi c'è anche il centro della Valle Mongia dove, senza dispositivi aggiuntivi come una parabola o antenne installate dai privati, non è più possibile vedere i canali Mediaset.

"Ho deciso di scrivere a Mediaset e appellarmi affinché possano cambiare questa decisione - spiega il primo cittadino -. L’interruzione, avvenuta il 29 giugno 2022, con lo spegnimento delle trasmissioni sugli impianti nel nostro comune ha creato notevoli disagi alla popolazione quindi chiediamo che sia ripristinato. Il nostro territorio, per motivi geografici, è già svantaggiato per la fruizione di altri servizi, questo crea ulteriore disagio".



