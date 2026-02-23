Successo per la sfilata a Beinette, "Che schianto" incoronato dal Carnevale

Sono stati oltre trecento i partecipanti alla sfilata di Carnevale a Beinette che, causa maltempo, aveva dovuto rimandare i festeggiamenti che si sono tenuti lo scorso fine settimana.

La sfilata ha attraversato le vie del paese per concludersi con la premiazione in piazza Umberto I con la Pro loco e gli Animatori dell’oratorio che hanno curano l’evento.

Dal sesto al primo posto, una classifica ricca di fantasia ed entusiasmo. Il pollaio chiusano si è piazzato al sesto posto, seguito da I puffi di Ciüsa al quinto e il gruppo animatori Beinette/Peveragno al quarto.

Sul podio troviamo al terzo posto “Cammina cammina… a Santiago non si arriva”. Medaglia d’argento per Bee Happy e trionfo finale per “Che schianto!”, che conquista il 1° posto.