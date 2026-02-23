Referendum del 22-23 marzo: a Sommariva Perno il confronto tra le ragioni del Sì e del No

Giovedì 26 febbraio, alle ore 21, nei locali di MondoGiovani di Località Maunera n°124 a Sommariva Perno, messi a disposizione dal Comune, il dott. Giancarlo Girolami, già presidente del Tribunale di Asti, e l’avv. Roberto Ponzio, figura di grande prestigio del mondo forense albese e non solo, si confronteranno su "Le ragioni del Sì e del No" al prossimo Referendum del 22-23 marzo.

Un evento importante perché, nelle intenzioni degli organizzatori, chi lo vorrà potrà farsi un’idea più chiara su un tema che sta infiammando il dibattito politico nazionale, in termini troppo spesso decisamente sopra le righe, che creano solo confusione. Il confronto sarà moderato dal prof. Andrea Cane, segretario del Centro culturale.

Si tratta del sesto, importante appuntamento delle "Serate in biblioteca 2026", proposte dal Centro culturale San Bernardino in collaborazione con la Biblioteca Civica “M. Marengo”: l’obbiettivo degli organizzatori della serata è che chi si recherà ai seggi (e ci auguriamo in tanti, perché votare è un diritto, ma è anche un dovere) vada dopo aver fatto scelte consapevoli, che maturano solo con il confronto serio, pacato, documentato, non “urlato”.

L’ingresso è libero.