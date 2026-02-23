Saliceto, nuove bitumature nel centro abitato e in località Bergalli

Sono stati completati nei giorni scorsi i lavori di nuova bitumatura lungo la viabilità provinciale nel territorio comunale di Saliceto, con interventi mirati in particolare nel centro abitato e in località Bergalli. Le opere sono state finanziate attraverso i fondi “Aree Interne 2025”, destinati al miglioramento delle infrastrutture nei territori più periferici e montani.

"Si tratta di un intervento importante, realizzato in sinergia con l’amministrazione comunale, per la sicurezza e la qualità della viabilità locale – commenta il consigliere provinciale Pietro Danna, delegato alla Viabilità per il reparto di Mondovì –. Le nuove asfaltature consentono di migliorare la percorribilità delle strade, garantendo condizioni più sicure per residenti e attività del territorio".

La Provincia conferma il proprio impegno costante su questo fronte: "Continueremo anche nel 2026 con nuovi interventi programmati – conclude Danna – proseguendo in un lavoro capillare di manutenzione e miglioramento delle strade provinciali, con particolare attenzione ai territori più fragili e meno centrali".