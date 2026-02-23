Scuola "Montalcini" di Bra, la Soprintendenza visita il cantiere: lavori verso l'autunno

Procedono i lavori di riqualficazione e risanamento conservativo dell’immobile all'interno del complesso scolastico “Rita Levi Montalcini” che si affaccia su via Vittorio Emanuele II 200, a Bra. Questa mattina, lunedì 23 febbraio, il cantiere è stato oggetto di una visita da parte dei funzionari della Soprintendenza per gli ambiti Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo. Al sopralluogo hanno preso parte i referenti dell’Ente preposto all’attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale territoriale dott. Massimiliano Caldera e arch. Massimo Nappo, oltre al dirigente della Ripartizione Lavori Pubblici del Comune di Bra Filippo Ciceri, i RUP Enrico Tallone e Katia Bravo, restauratori, ditta appaltatrice e responsabili di cantiere. La visita è stata l’occasione per un aggiornamento relativamente allo stato di avanzamento dei lavori e in merito a dettagli sulla tipologia dei prossimi interventi al complesso, quali ad esempio la scelta della coloritura esterna ed interna.

Il recupero della manica permetterà di offrire nuovi spazi per il civico istituto musicale “Gandino”, oltre a restituire alla Città - con un obiettivo sia architettonico che funzionale - un importante edificio storico. La fine lavori è prevista per l’autunno.

La delegazione, accompagnata anche dal referente della Soprintendenza per l’ambito Archeologia dottor Simone Giovanni Lerma, ha poi effettuato un sopralluogo a Pollenzo, nella chiesa di Santa Maria del Miglio, nota come “La Madonnina”, per la quale è in corso un progetto di restauro e rifunzionalizzazione firmato dall’architetto Stefano Boeri.