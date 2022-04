Bra, attesa per la processione di Pasqua dei Battuti Bianchi, dopo due anni di stop

I riti ci saranno e avranno il compito di portare con loro un grande messaggio di fede e speranza in questo anno funestato dalla terribile guerra in Ucraina.

Per chi non lo sapesse, il pio sodalizio dei Battuti Bianchi è composto da fedeli laici “custodi” di un tesoro di fede e di un bagaglio di tradizioni che travalica i secoli attraverso la partecipazione ai sacramenti, la preghiera e la testimonianza della vita. Una particolare attenzione è dedicata alla celebrazione della Messa in programma nei giorni festivi alle ore 12 in punto.