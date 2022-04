Centro anziani di Mondovì: a Breo un incontro tra iscritti e residenti

Incontro tra l’Amministrazione comunale, gli iscritti del centro anziani di Breo, i potenziali frequentatori e i residenti del rione, mercoledì 20 aprile, per discutere del futuro del Centro Anziani stesso. L’incontro si terrà nei locali al primo piano di via Beccaria 26.

A seguito di una riunione svoltasi con il Comitato direttivo, l’Amministrazione ha infatti rilevato la necessità di effettuare una consultazione con gli attuali iscritti e con la popolazione residente nel quartiere Breo, compresa nel target di riferimento, per la potenziale inscrizione come frequentatori e per valutare insieme il futuro delle attività del centro.