Cuneo saluta per l'ultima volta Lodovico Calandri: "La morte arriva all'improvviso. Conta solo quanto abbiamo saputo amare"

Si sono tenuti nel pomeriggio di oggi (martedì 12 aprile) nella chiesa del Sacro Cuore di Cuneo i funerali di Lodovico Calandri, operaio della "Olimac" di Margarita, 55enne, del capoluogo.



Letteralmente gremiti la chiesa, il piazzale antistante e addirittura una porzione di corso Nizza: presenti la moglie Claudia e la figlia Elisa, la mamma Caterina, il papà Giovanni e il fratello Franco, ma anche tanti amici e compagni di scuola della figlia, e i colleghi. Grande appassionato di sport, oltre allo scialpinismo Calandri era ciclista e judoka, come parte della società Kodokan di Cuneo. Alla "Olimac" lavorava nel reparto di piegatura, e aveva un passato come consulente finanziario e agente immobiliare.



Calandri è rimasto vittima sabato 9 aprile di una valanga in Alta Valle Maira, nel vallone del Satron in zona Saretto (sopra Acceglio). Si trovava impegnato in un'escursione assieme ad altri tre compagni, anche loro rimasti coinvolti nella valanga (due sono rimasti illesi, uno è stato sotterrato ma subito estratto dagli altri).



"Chi è con Dio non può che guardare l'infinito con gli occhi di chi guarda l'orizzonte in montagna". Con queste parole don Giovanni Quaranta ha concluso l'omelia. "Oggi è un giorno di grande dolore, quello della famiglia di Lodovico - ha detto in apertura - . Piangiamo la sua morte improvvisa e ci uniamo alla sofferenza e alla preghiera dei suoi cari".



"La morte può giungere all'improvviso ed è sfacciata - ha detto ancora - : erano in quattro sulla neve, in una domenica di distensione e serenità, e questo non si può spiegare. Possiamo però comprendere come la vita sia preziosissima ma anche fragile, e che la montagna che tutti tanto amiamo a volte ci tradisce. Non sappiamo quanto tempo abbiamo davanti per godere di gioia e serenità; quel che è successo a Lodovico è richiamo molto forte, per noi, a giocare bene la vita che abbiamo: alla fine conterà davvero solo quanto avremmo saputo amare".



Dopo la funzione, la salma è stata tradotta al Tempio Crematorio di Magliano Alpi.